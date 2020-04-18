"Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ним ухвалено рішення в жодному разі не закривати країну і не зупиняти виробництво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Лукашенка.

"Люди повинні розуміти, що ці непрості часи, які нам дісталися (це наша біда, не наша вина), треба пережити, - сказав він. - Люди повинні розуміти, що вони самі мають ворушитися".

За його словами, економічна діяльність в Білорусі не була повністю припинена, тому країні "складніше, ніж Росії".

"Дивіться економіку, щоб у нас не завалилося виробництво", - закликав Лукашенко. Те ж саме стосується і сільського господарства. "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен. Я навіть не турбуюся за село. Ми спрацюємо. А промисловість ... Тому що кругом все зупинилося".

Нагадаємо, в Білорусі 4 779 підтверджених випадків COVID-19 і 42 летальних випадки.

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