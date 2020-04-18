Із 33 співробітників "Укрзалізниці", які захворіли на COVID-19, один у важкому стані й підключений до ШВЛ, - Криклій

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270 контактних осіб без симптомів і з негативними тестами перебувають на самоізоляції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"У міністерстві (інфраструктури. - Ред.), на щастя, жодного випадку коронавірусу. Найбільше хворих в Укрзалізниці - 33 людини, 1 людина підключена до апарату ШВЛ, 270 контактних осіб без симптомів і з негативними тестами - на самоізоляції. На 240 тисяч працівників Укрзалізниці статистика відповідає тій, яка є в Україні ", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 16 квітня 1114 залізничників перебувають на лікарняному з ГРВІ, у 50 з них є пневмонія, в 33 випадках - підтверджено інфікування коронавірусом.

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