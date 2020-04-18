Через пожежі Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішим повітрям. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.
Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 344. Індекс повітря в столиці України розташований на позначці "небезпечно".
На другому місці - Шеньян (КНР), а на третьому - Джакарта (Індонезія).
За прогнозами QIAir якість повітря прийде в норму вже завтра.
Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом з найгіршим повітрям на планеті.
Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.
За словами мера столиці Віталій Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.
Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.
Одну з пожеж, в селі Острови Овруцького району Житомирщини, зняли на відео.
списать все на тупых шашлычников как то не получается уже....
Поджоги и диверсии...