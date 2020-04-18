Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря. ІНФОГРАФІКА

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Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10:20 18 квітня Київ знову посідає перше місце в списку міст світу з найзабрудненішим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 344. Індекс повітря в столиці України розташований на позначці "небезпечно".

На другому місці - Шеньян (КНР), а на третьому - Джакарта (Індонезія).

За прогнозами QIAir якість повітря прийде в норму вже завтра.

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Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом з найгіршим повітрям на планеті.

Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.

За словами мера столиці Віталій Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.

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Топ коментарі
+2 Поедатель Зябликов
так ось ви які перемоги зеленої влади... Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху - Цензор.НЕТ 1808
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18.04.2020 10:28
+2 Ksenia VB
який жах...
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18.04.2020 10:32
+1 5 копійок
Уррря! Хоч десь ми "впереди планетьі всей".
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18.04.2020 10:29
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