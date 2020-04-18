65 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, з них 26 у Лаврі, всього 770 хворих, - Кличко

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Кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 65 осіб.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбкук" повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 65 людей.

З них – 6 медиків.

Загалом у Києві вже 770 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли: 24 жінки віком від 24 до 69 років. Та 41 чоловік - від 19 до 92 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Із зареєстрованих за минулу добу випадків захворювання - 26 у Києво-Печерській Лаврі.￼

Я ще раз звертаюся до киян та всіх українців: залишайтеся вдома на Великодні свята! Не йдіть до церкви, не ходіть у гості. Проведіть ці дні з найріднішими людьми. Бережіть себе та своїх близьких!" - підсумував Кличко.

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