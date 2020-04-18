За добу в Україні на коронавірус захворіли 99 медиків, загальна кількість заражених лікарів - 978, - Степанов

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За добу в Україні на коронавірус захворіли 99 медиків, загальна кількість заражених лікарів - 978, - Степанов

За минулу добу в Україні підтвердили 99 нових захворювань на коронавірус серед медичних працівників.

Про це під час онлайн брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За добу 444 громадян захворіли, з них 12 дітей та 99 медичних працівників.Були госпіталізовані 124 особи. Зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина -  29 осіб одужали", - розповів він.

"Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 5106 осіб, з них 332 дитини, а також 978 медичних працівників", - додав Степанов

За його словами, найбільше медиків, що заразилися COVID-19,  перебуває у Вінницькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 78% померлих від COVID-19 українців мали супутні важкі захворювання, - Степанов

Коронавірус і карантин
карантин лікарі Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Андерсен a4cbf7de
Это действительно большая проблема. Это означает что медики 1) не защищены в нужной мере 2) медицина не готова с заразным болезням в таких масштабах ( ни морально, ни профессионально) И по факту сейчас больница это самое "заразное" место для людей. Поэтому населению посещать мед учреждения нужно только в очень, очень критической ситуации.
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18.04.2020 11:12
+5 Benjie Lucic
Вот это большая проблема. Все карантины не имеют смысла, если медики сами себе маски шить должны
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18.04.2020 11:09
+5 vitaliymkua
Подякуємо зебільній владі за турботу над медпрацівниками!
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18.04.2020 11:10
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