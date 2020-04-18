За добу в Україні на коронавірус захворіли 99 медиків, загальна кількість заражених лікарів - 978, - Степанов

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За минулу добу в Україні підтвердили 99 нових захворювань на коронавірус серед медичних працівників.

Про це під час онлайн брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За добу 444 громадян захворіли, з них 12 дітей та 99 медичних працівників.Були госпіталізовані 124 особи. Зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина - 29 осіб одужали", - розповів він.

"Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 5106 осіб, з них 332 дитини, а також 978 медичних працівників", - додав Степанов

За його словами, найбільше медиків, що заразилися COVID-19, перебуває у Вінницькій області.

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