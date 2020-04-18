У Росії за добу зафіксовано 4,7 тис. нових випадків COVID-19, всього 36,7 тис. хворих

4529

У Росії за добу зареєстровано ще 4 785 випадків нової коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Всього в Росії зареєстровано 36 793 хворих.

За останню добу хворі реєструвалися в 79 регіонах країни. Найбільше нових випадків виявлено в Москві - 2 649 інфікованих, в столиці вже 20 754 хворих на COVID-19. Ще 428 нових епізодів в Підмосков'ї, 139 - в Петербурзі.

Кількість жертв захворювання досягла 313. За добу померли ще 40 осіб, 21 з них в Москві.

За добу в Росії вилікувалися від коронавірусу 467 осіб, в тому числі в Москві - 162. За весь період у Росії одужало - 3 057 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы русский? А пошел бы ты нах#й, русский", - літній москвич відповів кореспонденту "Русской планеты" на запитання про умови карантину. ВIДЕО