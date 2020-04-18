З Китаю щотижня прибувають літаки, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в Україні, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, костюми біологічного захисту в Україні просто не виробляється.
"На початку епідемії Україна взагалі не була забезпечена специфічними засобами індивідуального захисту. Чому я підкреслюю специфічними, тому що вони мають відповідати певним стандартам. Наприклад, костюми біологічного захисту в Україні, які відповідають цим стандартам, просто не виробляються. Основною країною, де все це виробляється, є Китай", - пояснив він.
Степанов зазначив, що щотижня в Україну прибувають літаки з Китаю, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в нашій країні.
"Кожного тижня літають літаки з відповідним вантажем, який відразу розподіляється на всі області. Ми поступово поповнюємо наші заклади охорони здоров'я засобами індивідуального захисту", - додав він.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Питання до ГлавЗебіла: Як це могло статися?