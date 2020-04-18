З Китаю щотижня прибувають літаки, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в Україні, - Степанов

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З Китаю щотижня прибувають літаки, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в Україні, - Степанов

На початку епідемії Україна взагалі не була забезпечена специфічними засобами індивідуального захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, костюми біологічного захисту в Україні просто не виробляється.

"На початку епідемії Україна взагалі  не була забезпечена специфічними засобами індивідуального захисту. Чому я підкреслюю специфічними, тому що вони мають відповідати певним стандартам. Наприклад, костюми біологічного захисту в Україні, які відповідають цим стандартам, просто не виробляються. Основною країною, де все це виробляється, є Китай", - пояснив він.

Степанов зазначив, що щотижня в Україну прибувають літаки з Китаю, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в нашій країні.

"Кожного тижня літають літаки з відповідним вантажем, який відразу розподіляється на всі області. Ми поступово поповнюємо наші заклади охорони здоров'я засобами індивідуального захисту", - додав він.

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Коронавірус і карантин
карантин Китай Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 18c49ed2
Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 9743
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18.04.2020 11:39
+8 18c49ed2
Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 9294
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18.04.2020 11:36
+7 vitaliymkua
В начале эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Питання до ГлавЗебіла: Як це могло статися?
показати весь коментар
18.04.2020 11:36
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