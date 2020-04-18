У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села. МОТОРОШНЕ ВІДЕО

Масштабные разрушительные пожары уже охватили Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и другие области Украины. Мирослав Гай и Тарас Березовец считают, что это не случайные ЧП. Последние недели Украина пылает. Лесные и степные пожары фиксируют не только в Чернобыле, но и по всей Киевской области, а также на Черниговщине, Житомирщине, Полтавщине, в Днепропетровской области. Политолог и телеведущий Тарас Березовец на своем канале в Telegram показал онлайн-карту пожаров в Европе за 17-18 апреля, которая публикуется на сайте Еврокомиссии. Согласно ей, положение Украины тяжелое. "Украина вся в огне. В соседних странах ничего подобного нет. Расскажите теперь, что это совпадение", - написал он. Со схожим заявлением в Telegram также выступил известный волонтер Мирослав Гай. Он считает, что масштабы могут быть диверсиями. "Поджоги идут массовые, в разных областях, захватывают территории больших городов. Поджог во все времена в истории человечества был хорошим средством войны. Это прекрасное средство дестабилизации. Киев, Житомирщина, Черниговщина, Полтавщина, Чернобыль, Днепр… Везде пожары. Поджигателей ловят, но некоторые поджоги невозможно оправдать традицией сжигания травы. Как по мне, уже нужно озвучивать версию о теракте, либо диверсии", - написал волонтер.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/205536_1587191146
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18.04.2020 11:54
+23 Поедатель Зябликов
очередная демонстрация импотенции зелёной власти. возможно было бы немного смешно, если бы это не была моя страна
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18.04.2020 11:54
+21 Алекс Мышкевич
не прошло и года президентства Зеленского
сгорели Нотр-Дам, Японский замок, Умер Оманский султан....
Последние недели Украина пылает. Лесные и степные пожары фиксируют не только в Чернобыле, но и по всей Киевской области, а также на Черниговщине, Житомирщине, Полтавщине, в Днепропетровской области. Политолог и телеведущий Тарас Березовец на своем канале в Telegram показал онлайн-карту пожаров в Европе за 17-18 апреля, которая публикуется на сайте Еврокомиссии. Согласно ей, положение Украины тяжелое. "Украина вся в огне. В соседних странах ничего подобного нет. Расскажите теперь, что это совпадение", - написал он.
Со схожим заявлением в Telegram также выступил известный волонтер Мирослав Гай. Он считает, что масштабы могут быть диверсиями. "Поджоги идут массовые, в разных областях, захватывают территории больших городов. Поджог во все времена в истории человечества был хорошим средством войны. Это прекрасное средство дестабилизации. Киев, Житомирщина, Черниговщина, Полтавщина, Чернобыль, Днепр… Везде пожары. Поджигателей ловят, но некоторые поджоги невозможно оправдать традицией сжигания травы. Как по мне, уже нужно озвучивать версию о теракте, либо диверсии", - написал волонтер.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/205536_1587191146
сгорели Нотр-Дам,
Японский замок,
Умер Оманский султан....
пандемия по всей планете Земля