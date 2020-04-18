Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На півночі Житомирщини в результаті пожеж знищено десятки людських будинків. Вогнем охоплено близько 4 тисяч гектарів лісу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці в фейсбуці губернатор області Віталій Бунечко.

За о його словами, на території 6 лісництв Овруцького району тривають масштабні лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня.

Внаслідок розповсюдження вогню серед лісових масивів знищено та пошкоджено 43 нежилих і 38 жилих будинків, найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Острови, Магдину та Личмани.

Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА 01
Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА 02
Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА 03

Для того, щоб зупинити це неконтрольоване вогнище, залучено весь особовий склад ДСНС Овруцького району, а також екіпажі з сусідніх районів. Крім цього, залучено працівників лісгоспів з усією наявною протипожежною технікою.

Потрібно повідомити, що для ліквідації пожеж використовується авіація ДСНС – 3 літаки АН-32П та спеціальна військова техніка ЗСУ – "БАТ-2".

Кількість евакуйованих жителів постійно уточнюється, за попередньою оцінкою – це близько 50 осіб. Усіх переселено до сусідніх сіл, зокрема до села Гладковичі. Потерпілі забезпечені харчуванням та місцем для ночівлі, проте сильний вітер сприяє захопленню нових площ вогнем.

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Пожежі в Україні
Житомирщина пожежа
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Топ коментарі
+16 Алла Новосад 5b57f84f
Вопрос КТО ее поджигает.

"Россия объявила о готовности помочь Украине в борьбе с пожаром в Чернобыле."

@malitskiy_
4 год

Після
того, як московія запропонувала допомогу Україні в гасінні пожеж у
Чорнобильській зоні - ще раз переконався, що ті пожежі/підпали справа її рук.
От свої пожежі в Сибіру гасити не хоче, а нам вони "допоможуть".
Це
частина гібридної ВІЙНИ московії проти України і цивіл.світу.
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18.04.2020 12:34
+10 Чинганчгук
а давайте все скинемся понемногу и отправим осла куда нибудь - на его выбор - а то Украине - труба с ним
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18.04.2020 12:32
+9 Igor L
А де Національна Гвардія України, яка отримує шалені гроші з бюджету майже як ЗСУ? Чому міністр МВС не віддав розпорядження направити НГУ для ліквідації пожеж в Житомирській області? Де помпи та пожежні рукави місцевих бурштинокопачів? Де організація місцевого населення яке дуже активно та дружно копає бурштин і могло б так само дружно боротись з пожежами? Де воно місцеве населення продовжує бурштин копати поки села горять? Де мобілізація всіх сил на боротьбу з пожежею? Де добровольці та волонтери? Губернатор який допустив таку ситуацію з пожежами і не примусив центральну владу діяти, не давав оперативних даних Президенту, кабміну та МВС, а фактично і сам не знав що де робиться - такий губернатор має йти з посади разом з керівництвом районів в яких все це лайно відбувається!
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18.04.2020 12:33
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