Унаслідок пожеж на Житомирщині знищено десятки будинків, вогнем охоплені тисячі гектарів лісу, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці в фейсбуці губернатор області Віталій Бунечко.
За о його словами, на території 6 лісництв Овруцького району тривають масштабні лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня.
Внаслідок розповсюдження вогню серед лісових масивів знищено та пошкоджено 43 нежилих і 38 жилих будинків, найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Острови, Магдину та Личмани.
Для того, щоб зупинити це неконтрольоване вогнище, залучено весь особовий склад ДСНС Овруцького району, а також екіпажі з сусідніх районів. Крім цього, залучено працівників лісгоспів з усією наявною протипожежною технікою.
Потрібно повідомити, що для ліквідації пожеж використовується авіація ДСНС – 3 літаки АН-32П та спеціальна військова техніка ЗСУ – "БАТ-2".
Кількість евакуйованих жителів постійно уточнюється, за попередньою оцінкою – це близько 50 осіб. Усіх переселено до сусідніх сіл, зокрема до села Гладковичі. Потерпілі забезпечені харчуванням та місцем для ночівлі, проте сильний вітер сприяє захопленню нових площ вогнем.
"Россия объявила о готовности помочь Украине в борьбе с пожаром в Чернобыле."
@malitskiy_
4 год
Після
того, як московія запропонувала допомогу Україні в гасінні пожеж у
Чорнобильській зоні - ще раз переконався, що ті пожежі/підпали справа її рук.
От свої пожежі в Сибіру гасити не хоче, а нам вони "допоможуть".
Це
частина гібридної ВІЙНИ московії проти України і цивіл.світу.