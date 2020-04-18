УПЦ МП кличе парафіян за благодатним вогнем, незважаючи на карантин

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УПЦ МП кличе парафіян за благодатним вогнем, незважаючи на карантин

Керуючий справами УПЦ МП запропонував усім охочим отримати Благодатний вогонь в Свято-Воскресенському храмі недалеко від Києво-Печерської Лаври в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу просвітницького відділу УПЦ МП.

"Завтра, з Божою поміччю, делегація Української Православної Церкви доставить в Україну Благодатний вогонь. Ми сподіваємося, що це стане втіхою для багатьох вірян- українців. Особливо зараз, в умовах карантину, коли багатьом доведеться святкувати Великдень вдома, — зазначив митрополит Антоній. — З огляду на цей факт, а також те, що в деяких ЗМІ з’явилися висловлювання про те, що цього року наша країна не побачить Благодатний вогонь, ми закликаємо всіх, хто хотів би стикнутися з цим знаменням Світлого Христового Воскресіння, прийти у Свято-Воскресенський храм (з дотриманням всіх санітарних норм), який розташований недалеко від в’їзду в Києво-Печерську Лавру".

Владика розповів, що кожен, хто прийде в храм, зможе запалити лампаду від привезеного зі Святої Землі вогню. "Ми нікого не відштовхнемо, нікого не скривдимо", — підкреслив ієрарх.

"Це буде по-християнськи, оскільки дуже важливо, під час загальної зневіри, допомогти кожному відчути радість найвеличнішого свята — Воскресіння Христового", — сказав керуючий справами УПЦ.

17 квітня пресслужба Києво-Печерської лаври повідомила, що від  коронавірусної інфекції помер монах Никодим, який "нещодавно поступив в Лавру із Почаївської лаври". Це вже третя смерть від COVID-19 зафіксована в цьому релігійному закладі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавра буде закрита для відвідувачів доти, поки Київська комісія з надзвичайних ситуацій не дасть дозвіл на відкриття, - МВС

Коронавірус і карантин
карантин Лавра релігія УПЦ МП COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+26 ptn hlo 428037f7
Їм накази приходять з Москви, а проти неї ця влада не попре.
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18.04.2020 12:34
+21 ptn hlo 428037f7
УПЦ МП зовет прихожан за благодатным огнем, несмотря на карантин - Цензор.НЕТ 1382
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18.04.2020 12:36
+20 Борменталь Незабаром
а ведь мудрый нарид попрёт! разве можно ожидать других поступков от этого нарида после последних выборов президента!
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18.04.2020 12:37
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