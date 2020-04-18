Яценюк закликав Зеленського невідкладно звернутися до НАТО і ЄС за допомогою в гасінні пожеж: "Це безпосередня загроза життю кожного українця"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Крім коронавірусу і економічної кризи Україну охопили пожежі. Це пряма загроза життю кожного українця", - наголосив Арсеній Яценюк.
Він підкреслив, що зараз українські рятувальники і Міністерство внутрішніх справ борються з тим, щоб загасити ці пожежі.
"Вірогідно, що основна причина – це умисні підпали. І це підлягає жорсткому покаранню", - підкреслив він.
"Наших ресурсів недостатньо для того, щоб подолати ще одну кризу в Україні. Вважаю, що президент України повинен невідкладно звернутися до Генерального секретаря НАТО та наших партнерів з Альянсу, а саме в Комітет з питань планування надзвичайних ситуацій, де Україна представлена Державною службою з надзвичайних ситуацій, - щоби наші партнери надали нам невідкладну допомогу по гасінню цих пожеж", - наголосив Арсеній Яценюк.
Він також підкреслив необхідність звернутися до партнерів з Європейського Союзу: "Зателефонувати як Президенту Європейської комісії, так і главам урядів і президентам країн-сусідів".
"Свого часу ми їм допомагали, коли в них виникали надзвичайні ситуації. Зараз ми просимо про допомогу їх. Україні потрібна допомога для того, щоб подолати ще одну кризу", - наголосив Арсеній Яценюк
Иначе зеленьіе впустят "гумконвои" пуйла, он уже на старте.
а хуйло уже намекает
не можешь ему простить,шо он вытащил Украину из лап хуйла,несмотря на пустую казну и взятые у хуйла 3 лярда ?