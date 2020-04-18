В екосистемах Києва та області зафіксовано 37 пожеж: не виходити на вулицю, тримати вікна зачиненими, - КМДА

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За минулу добу в екосистемах Києва та області зафіксовано 37 пожеж трав'яного настилу і торфовищ, через що в повітрі столиці зафіксовано перевищення вмісту продуктів горіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У Києві сталося 4 пожежі трав’яного настилу загальною площею 1,3 га, наразі всі вони ліквідовані.

Пожежі відбувалися:

Деснянський район –700 кв. м;

Голосіївський район – 500 кв. м;

Дарницький район – 50 кв. м;

Святошинський район – кв. 50 м.

У Київській області зафіксовані 33 осередки пожеж трав’яного настилу площею 26,8 Га.

Горять також і торф’яники:

Обухівський район, с. Великі Дмитровичі – 0,4 га;

Вишгородський район с. Нижня Дубечня – 0,2 га.

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Окрім того, за інформацією ДСНС, продовжуються гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу в Житомирській області. На території Виступовицького лісництва площа пожежі становить близько 2 тис. га. А на території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть – близько 700 га.

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Тут спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.

Радіаційний фон у столиці та області – у межах норми.

Середній радіаційний фон у Києві складає 0,011 мР/год (норма – 0,030мР/год); у Київській області 0,014 мР/год (норма – 0,030 мР/год).

У повітрі столиці зафіксовано продукти горіння. Вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту перевищений. Тож фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини.

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Як пояснили в Управлінні екології та природних ресурсів, в осередках пожеж навколо Києва відбувається тління та горіння сухої трави та лісового опаду. Пожеж досить багато, як і точок тління, і звідти надходить до атмосфери міста досить значна кількість продуктів горіння

Згідно з даними автоматичної станції AQT 420 "VAISALA" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (місце знаходження-Голосіївський район) вранці 18 квітня було зафіксоване коливання монооксиду вуглецю і перевищення ГДК в 0,5 рази.

Останні дані про стан атмосферного повітря також надав Центр громадського здоров’я Інституту Марзєєва. Згідно з їхньої інформацією, вміст дрібно дисперсного пилу у повітрі Києва: PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг.

Спецтехніка комунальних підприємств, що підпорядковані КК "Київавтодор", у посиленому режимі здійснює миття столичних вулиць і доріг. Такі роботи тривають у всіх районах Києва.