Найманці РФ від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

258

Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню двічі, вже встигнувши застосувати мінометний вогонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Так, сьогодні о 06.40 зі сторони н.п. Нижнє Лозове окупанти випустили в бік наших укріплень в районі с. Луганське три міни 120-го та дві міни 82-го калібрів. У відповідь наші військовослужбовці відкрили щільний вогонь зі штатного піхотного озброєння. Цього виявилося достатньо, аби змусити противника припинити вогонь.

Вдруге ворог порушив режим перемир’я вже о 08.10 ранку біля Травневого. Наші оборонці нарахували падіння трьох мін калібру 82 мм, по два ворожі постріли з гранатометів РПГ та АГС, а також загалом близько 40 черг з кулеметів та стрілецької зброї, здійснених російсько-окупаційними військами з напрямку н.п.Гольмівський.

Завдяки добре обладнаним опорним пунктам наших військ, ворожий вогонь виявився неефективним.

За наявною інформацією станом на цю мить, бойових втрат у лавах українських військ від початку поточної доби не обліковано. Наші оборонці продовжують мужньо виконувати бойові завдання із захисту України, перебуваючи у повній бойовій готовності до будь-яких агресивних дій російських окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовця Володимира Максименка важко поранено при вибуху міномета під час стрільб 14 квітня у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні, він у комі. ФОТО