Причина забруднення повітря у Києві - пожежі на Житомирщині. З 15 вогнищ 6 ліквідували, 5 - локалізували, - Аваков. КАРТА

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Прогоріли 7800 га лісової підстилки. Було 15 вогнищ, ліквідовано 6, локалізовано - 5, над 4 працюємо. Для гасіння залучено 3 літаки, пожежний потяг, 100 од. спецтехніки та понад 600 осіб. Упораємося!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півночі Житомирщини в результаті пожеж знищено десятки людських будинків. Вогнем охоплено близько 4 тисяч гектарів лісу.
п'єзопідпалювачі для такого феєрверку крихітні, захованими у лісовій підстилці вони можуть чекати сигналу з мобілки диверсанта-оператора місяцями чи навіть роками
але ж ніхто не візьме на себе відповідальність відімкнути мобільний зв'язок у зоні потенційних піротерактів
ПЕПЕРОНІ
@PeperoniUA 2 ч
В 5 ранку було багато викидів.