Причина забруднення повітря у Києві - пожежі на Житомирщині. З 15 вогнищ 6 ліквідували, 5 - локалізували, - Аваков. КАРТА

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляє, що з 15 осередків загорань в екосистемах Житомирської області рятувальники вже ліквідували 6 і локалізували 5 вогнищ.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Прогоріли 7800 га лісової підстилки. Було 15 вогнищ, ліквідовано 6, локалізовано - 5, над 4 працюємо. Для гасіння залучено 3 літаки, пожежний потяг, 100 од. спецтехніки та понад 600 осіб. Упораємося!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півночі Житомирщини в результаті пожеж знищено десятки людських будинків. Вогнем охоплено близько 4 тисяч гектарів лісу.

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