Причина забруднення повітря у Києві - пожежі на Житомирщині. З 15 вогнищ 6 ліквідували, 5 - локалізували, - Аваков. КАРТА

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аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляє, що з 15 осередків загорань в екосистемах Житомирської області рятувальники вже ліквідували 6 і локалізували 5 вогнищ.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Прогоріли 7800 га лісової підстилки. Було 15 вогнищ, ліквідовано 6, локалізовано - 5, над 4 працюємо. Для гасіння залучено 3 літаки, пожежний потяг, 100 од. спецтехніки та понад 600 осіб. Упораємося!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півночі Житомирщини в результаті пожеж знищено десятки людських будинків. Вогнем охоплено близько 4 тисяч гектарів лісу.

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Причина забруднення повітря у Києві - пожежі на Житомирщині. З 15 вогнищ 6 ліквідували, 5 - локалізували, - Аваков 01
Причина забруднення повітря у Києві - пожежі на Житомирщині. З 15 вогнищ 6 ліквідували, 5 - локалізували, - Аваков 02

Пожежі в Україні
Аваков Житомирщина пожежа
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Топ коментарі
+2 olele
виглядає на те, що маємо справу з біодиверсійною війною
п'єзопідпалювачі для такого феєрверку крихітні, захованими у лісовій підстилці вони можуть чекати сигналу з мобілки диверсанта-оператора місяцями чи навіть роками
але ж ніхто не візьме на себе відповідальність відімкнути мобільний зв'язок у зоні потенційних піротерактів
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18.04.2020 13:49
+1 olele
якісь вельми синхронізовані палії



ПЕПЕРОНІ

@PeperoniUA 2 ч

В 5 ранку було багато викидів.

З 15 вогнищ на Житомирщині 6 ліквідували, 5 локалізували, - Аваков - Цензор.НЕТ 5529
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18.04.2020 14:10
+1 olele
І разом з тим літачок пройшовся по зоні горіння.

З 15 вогнищ на Житомирщині 6 ліквідували, 5 локалізували, - Аваков - Цензор.НЕТ 9238
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18.04.2020 14:11
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