У Харкові на Великдень обмежили роботу ринків і храмів, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.
Таке рішення ухвалили 17 квітня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку в телефонному режимі провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
Керівникам релігійних громад рекомендовано провести всі Великодні богослужіння в дистанційному режимі.
Крім того, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції комісія рекомендувала керівникам продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків призупинити роботу на період дії карантинних заходів.
МОЖЕТ ПОРА ЭТУ СЕКТУ ЗАПРЕТИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ?
Ага.