У Харкові на Великдень обмежили роботу ринків і храмів, - міськрада

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У Харкові на Великдень обмежили роботу ринків і храмів, - міськрада

Масові релігійні заходи будуть обмежені в Харкові з 13:00 18 квітня до 6:00 21 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Таке рішення ухвалили 17 квітня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку в телефонному режимі провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Керівникам релігійних громад рекомендовано провести всі Великодні богослужіння в дистанційному режимі.

Крім того, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції комісія рекомендувала керівникам продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків призупинити роботу на період дії карантинних заходів.

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Коронавірус і карантин
карантин Харків церква COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Шрек Баблокат
В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 704
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18.04.2020 14:06
+2 Sophia-Maria Duglass
Короновирус косит священников Мацковского патриархата
МОЖЕТ ПОРА ЭТУ СЕКТУ ЗАПРЕТИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ?
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18.04.2020 14:05
+1 buannaichidh sinn
Сивосі в штани насцяли.
Ага.
В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 1365
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18.04.2020 14:17
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