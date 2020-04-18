ЗМІ повідомляють про госпіталізацію із COVID-19 глави УПЦ МП Онуфрія і митрополита Антонія. У пресслужбі церкви це заперечують

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За даними кількох ЗМІ, главу Української Православної Церкви (Московського патріархату) митрополита Онуфрія, а також митрополита УПЦ МП Антонія, таємно госпіталізували з підозрою на коронавірус COVID-19. Водночас представники УПЦ МП спростовують цю інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, так, видання "Релігійна правда" з посиланням на свої джерела в Києво-Печерській лаврі повідомило, що митрополита Онуфрія і керуючого справами УПЦ МП митрополита Антонія, а також ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра госпіталізували нібито після виявлення у них коронавірусу.

При цьому, як пише видання, митрополити Онуфрій і Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим ім'ям. За даними джерела "Релігійної правди", найімовірніше, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію.

Видання також пише, що митрополит Антоній, який увечері 17 квітня з'явився в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", залишив клініку на цей час і поїхав в Києво-Печерську Лавру, щоб взяти участь в прямому ефірі, про який було домовлено заздалегідь.

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Зі свого боку, ТСН.Тиждень заявляє, що має підтвердження цієї інформації.

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Видання "Дзеркало тижня" також повідомляє, що у митрополита Онуфрія та єпископа РПЦ, виявлений коронавірус. За даними джерел ZN.UA, ним займаються в Київському інституті серця Бориса Тодурова. Кілька днів тому був підтверджений статус позитивного результату тесту на COVID-19. Про стан владики достеменно невідомо.

Онуфрій перебуває в спеціальній палаті в лікарні Тодурова, яку забезпечив усім необхідним для інфекційних захворювань, включаючи найсучасніший апарат штучної вентиляції легень, що особливо тонко і ефективно виконує функцію наповнення легенів киснем, народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Новинський.

І Борис Тодуров, і Вадим Новинський є прихожанами УПЦ МП і регулярно здійснюють паломництво на Афон. Цим можна пояснити, що високотехнологічну інфекційну палату Новинський створив в непрофільному Інституті серця", - пише видання.

При цьому в УПЦ МП заявляють, що митрополит Онуфрій здоровий і не заразився коронавірусом.

У коментарі РБК-Україна Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент повідомив: "Такої інформації немає. Я говорю, Митрополит почувається прекрасно і готується до скоєння божественної пасхальної служби".

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На інформацію про те, що Онуфрій і Антоній інфіковані коронавірусом, відреагували також в пресслужбі УПЦ МП.

"Митрополити Онуфрій і Антоній здорові і готуються до Великоднього богослужіння. Предстоятель Української Православної Церкви (Московського патріархату, - ред.) Блаженніший Митрополит Онуфрій сьогодні здійснить Великоднє богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції. Таке рішення було прийнято з метою уникнення скупчення безлічі вірян, які щороку хочуть потрапити на Великодню Літургію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз Онуфрій готується до літургії, а митрополит Антоній - в Києво-Печерській лаврі. За даними УПЦ МП, вони обидва здорові.