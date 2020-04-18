За останні два дні зафіксовано зростання кількості нових випадків COVID-19, що може бути пов'язано з католицьким Великоднем, - ОП

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За останні два дні зафіксовано зростання кількості нових випадків COVID-19, що може бути пов'язано з католицьким Великоднем, - ОП

За останні дві доби було зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом у порівнянні з попереднім періодом поширення інфекції. Це можна пов'язати з Великодніми святами, зокрема, зі святкуванням католицького Великодня 12 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомили на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19.

"За останні дві доби було зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом порівняно з попереднім періодом поширення інфекції. Це можна пов’язати з Великодніми святами, адже минулої неділі понад 100 тисяч українців таки відвідали заходи у церквах, а симптоми недуги проявляються найчастіше на 5-6 день після зараження, повідомили на нараді.

"Дуже сподіваюся, що українці свідомі ризиків зараження на цей Великдень у церквах. "Великдень вдома" – правильний хід, аби люди знали, що саме цього року треба на це велике свято залишитися вдома. Це допоможе вберегти здоров’я та життя багатьох, щоб наступного року знову можна було відвідати богослужіння та відсвяткувати Великдень традиційно й без обмежень", – зазначив президент.

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Коронавірус і карантин
Зеленський карантин Великдень Офіс Президента COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 vera Rom
Від Тернополя до Харкова.. палають ліси. Навряд-чи це збіг..
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18.04.2020 15:18
+7 pompiere
Цікаво, що в Польщі, Іспанії, Італії, Португалії католицька Пасха не вплинула на кількість інфікованих, а в Україні вплинула. Може справа не в не у Великодні, а в тих кому завжди щось заважало, заважає і буде заважати?
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18.04.2020 15:21
+6 Sergiy Novikov
"на католическую пасху" все католические храмы были закрыты.
Потому никак это причиной быть не могло.

https://lb.ua/world/2020/03/15/452562_pashalnie_bogosluzheniya_vatikane.html
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18.04.2020 15:36
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