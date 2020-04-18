Відкрито кримінальне провадження за фактом скупчення людей у храмі УПЦ МП у Дніпрі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.
17 квітня близько 19.30 до поліції надійшло повідомлення про скупчення людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального Собору на площі Троїцькій м. Дніпра. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Триває досудове розслідування.
Користувачі в соцмережах повідомили, що в п'ятницю 17 квітня, біля одного з храмів УПЦ Московського патріархату в Дніпрі, незважаючи на серйозні ризики поширення коронавірусу, знову зібрався натовп парафіян.
Румынская сотня
@latiniano
2 ч
я сижу дома и теряю деньги государство теряет деньги потому, что я не работаю это деньги для медицины, школ, полиции, армии, судов, пенсий
. вы, православнутые мракобесы - враги, ибо не только устраиваете комичный фольклор за мой и государственный счёт, но и убиваете всех вокруг