Ситуація із забрудненням повітря у Києві найближчими днями буде без істотних змін, - Укргідрометцентр

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У Києві в суботу в кілька разів перевищена гранично допустима концентрація пилу і залишків горіння, а також діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду, і очікувати найближчими днями поліпшення ситуації не варто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, про це заявив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

"Станом на 17 та 18 квітня, якість атмосферного повітря у столиці оцінюється такими значеннями: завислі речовини (пил та залишки горіння) перевищують граничну допустиму концентрацію у 2-4 рази, діоксид сірки, діоксид азоту, а також формальдегід перевищують гранично-допустимі значення у 2-3 рази. При цьому оксид вуглецю -в межах нижче ГДК", - сказав він.

Анатолій Прокопенко зауважив, що такі показники є характерними для весняного періоду, окрім завислих речовин, та оцінюються як не критичні для населення.

"Найбільше значення забруднення атмосферного повітря як правило спостерігається у нічні та особливо ранні години. Тому у цей час необхідно обмежити перебування на вулиці та не відкривати вікна. Ці забруднення, які спостерігаються у місті Києві є наслідком переміщення повітряних мас з території Житомирської області. Найближчими днями північно-західний напрям вітру збережеться. Вже 20-22 квітня вітер змінить напрям на північний і в ці дні очікується зменшення впливу на забруднення в Києві", - підсумував він.

Також Анатолій Прокопенко вкотре наголосив, що забруднення повітря у столиці не пов’язане із пожежами у зоні відчуження.

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