Вогонь на Житомирщині не розростається, ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень, - доповідь Зеленському

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Радіаційний фон в зоні відчуження, Києві і області в межах норми і не перевищує фонових значень, а забруднення повітря в столиці не пов'язано з пожежами в Чорнобильській зоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомив глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Загрози об'єктам критичної інфраструктури Зони відчуження, таким як "Укриття", сховище радіаційних відходів тощо, немає. На Житомирщині ж горить лісова підстилка, залишки деревини та очерет, повідомили Володимиру Зеленському.

Найближчими днями опадів не передбачається, а ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень. На початку наступного тижня вітер змінить напрямок на північний, очікується зменшення впливу займань на забруднення повітря в столиці, поінформували в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Головне, що вогонь не розростається і вдається його побороти. Стежте за тим, чи потребує хтось допомоги чи евакуації", – сказав Володимир Зеленський.

Президенту повідомили, що згорілі будівлі були закинутими. Глава держави наголосив, що, як і раніше, триматиме ситуацію з пожежами на контролі.

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