Велика Британія запустила в масове виробництво потенційну вакцину проти COVID-19, яка ще не пройшла клінічні випробування

6167 37
Велика Британія запустила в масове виробництво потенційну вакцину проти COVID-19, яка ще не пройшла клінічні випробування

Британські вчені вирішили запустити в масове виробництво потенційну вакцину проти коронавірусу COVID-19, яка ще не пройшла клінічні випробування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що наразі потенційна вакцина, розроблена вченими Оксфордського університету, вже запущена у виробництво на семи підприємствах у Великій Британії, континентальній Європі, Індії та Китаї. До вересня, коли мають завершитися клінічні випробування вакцини, планують виготовити близько мільйона доз.

"Ми почали ризиковане виробництво цієї вакцини не тільки в невеликих масштабах, але і з мережею виробників у семи різних місцях у всьому світі. Мета полягає в тому, щоб приблизно до вересня отримати щонайменше мільйон доз, коли ми також сподіваємося отримати результати ефективності випробування", - повідомив професор університету Адріан Хілл.

Наразі вчені оголосили набір добровольців для тестування вакцини на людях. У разі невдачі, втрати від виробництва препарату становитимуть десятки мільйонів фунтів.

Читайте також: Зараз у розробці 70 вакцин від коронавірусу: три з них проходять випробування на людях, - ВООЗ

Коронавірус і карантин
вакцина Велика Британія карантин COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16 Mihalich e51ccc0f
Московія пустила проти України новітню бактеріальну зброю - УПЦ МП. Вражаючий фактор - коронавірус. Потужніше в світі є тільки рускій мір головного мозга. В народі - мишебратство.
показати весь коментар
18.04.2020 16:51
+11 Серый Вовк
Правильно ,кто не рискует тот не пьёт Шампанское ... Великобритания запустила в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания - Цензор.НЕТ 898
показати весь коментар
18.04.2020 16:47
+9 Igor Parkanskyy
Люди на свой страх и риск запустили производство возможного средства от коронавируса для всех. Возможно, что они "попадут на деньги" в случае неудачи, но уверен, что с их Премьером им все затраты компенсируют. А при зебилах никто и не рискнул бы связываться с подобными рисками. Оцените разницу. Великобритания запустила в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания - Цензор.НЕТ 1772
показати весь коментар
18.04.2020 17:09
Дивитись коментарі