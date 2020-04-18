Президент Зеленський підписав зміни до Держбюджету

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Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Державного бюджету на 2020 рік щодо фінансування боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 553-ІХ, який Верховна Рада підтримала на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня 2020 року.

Зміни до Державного бюджету на поточний рік внесено з метою оптимізації видатків відповідно до зовнішніх і внутрішніх викликів, пов’язаних з епідемією коронавірусу та світовою економічною кризою", - сказано в повідомленні.