Ще у трьох прикордонників на Закарпатті виявлено захворювання на COVID-19, - Держприкордонслужба

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За результатами досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест) у п'ятницю і суботу було підтверджено захворювання на коронавірусну інфекцію ще у трьох прикордонників із підрозділу в Закарпатській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Ці військовослужбовці з 15 квітня перебувають на самоізоляції. Нагадаємо, декілька днів тому у відомстві зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19. Наразі стан здоров'я вже чотирьох охоронців кордону, у яких підтвердилося захворювання, задовільний, температура тіла в межах норми. Військовослужбовці перебувають під посиленим контролем персоналу підрозділів охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Перевіряють всіх, із ким зазначені прикордонники контактували. У підрозділах, де військовослужбовці проходять службу, введено режимно-обмежувальні заходи і посилено медичне спостереження.

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"Загалом станом на 18 квітня близько 150 прикордонників перебувають на обсервації та ізоляції через контакт з особами, у яких згодом підтверджувалося захворювання на коронавірусну інфекцію", - додали в Держприкордонслужбі.