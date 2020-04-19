"Христос воскрес! Все буде Україна!" Українські воїни з передової вітають зі світлим святом Великодня. ВIДЕО

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Українські воїни привітали своїх рідних, друзів, волонтерів і всю Україну з світлим святом Великодня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з передової записав журналіст Михайло Ухман.

"Нехай у вас все буде добре, здоров'я, достаток, привітання вам з передової. Слава Україні!" - передають привіт хлопці.

"Слава Нації! Щоб все у вас було добре. Христос воскрес. І Путін ху..ло ... Ла_ла_ла_ла", - не забули порадувати українців наші захисники.

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