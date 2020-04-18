Кількість зареєстрованих безробітних за час карантину зросла на третину - до 400 тис. осіб, - Державний центр зайнятості

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Кількість зареєстрованих безробітних за час карантину зросла на третину - до 400 тис. осіб, - Державний центр зайнятості

Кількість зареєстрованих безробітних українських громадян зросла упродовж карантину на третину - до 400 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила начальник управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні.

"На сьогодні статус безробітного мають близько 400 тис. людей, із них допомогу із безробіття отримують понад 340 тис. осіб", - сказала Бондіні в суботу під час онлайн-марафону "Економічний тиждень", організованого Київською школою економіки.

За її словами, за час карантину кількість зареєстрованих безробітних зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття ухвалило рішення, що упродовж карантину мінімальна допомога із безробіття буде збільшена для незастрахованих осіб і на період карантину становитиме 1 тис. грн", - додала вона.

Вона також зазначила, що в базі даних служби зайнятості є 51 тис. вакансій.

"Кожен п'ятий на обліку служби навіть в умовах карантину знаходить роботу", - додала Бондіні.

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Коронавірус і карантин
безробіття карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+12 Ksenia VB
Количество зарегистрированных безработных за карантин выросло на треть - до 400 тыс. человек, - Госцентр занятости - Цензор.НЕТ 3292
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18.04.2020 18:13
+7 кацахол
ЗЕ!
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18.04.2020 17:59
+5 Поедатель Зябликов
странные у тебя цифры. безработных - увеличилось на 600 000. больных - 5 000 всего
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18.04.2020 18:12
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