ЗСУ направили 6 одиниць важкої інженерної техніки для допомоги ДСНС у гасінні лісових пожеж

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ЗСУ направили 6 одиниць важкої інженерної техніки для допомоги ДСНС у гасінні лісових пожеж

Спеціалізовані підрозділи Сухопутних військ ЗСУ надають допомогу ДСНС у гасінні лісових пожеж на території Житомирської області та в Чорнобильській зоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Після звернення керівника ДСНС Миколи Чечоткіна, за рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Сирського, 17 квітня на допомогу пожежникам було спрямовано важку інженерну техніку (БАТ-2 - 5 одиниць та ІМР-2 - 1 одиниця) разом із військовими екіпажами.

Наразі військовослужбовці працюють над локалізацією пожежі на певних ділянках.

Дивіться також: "Працівники пожежної охорони "Укрзалізниці" приєдналися до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині", - Криклій. ФОТОрепортаж

Пожежі в Україні
армія пожежа ДСНС
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Топ коментарі
+9 Scorpman Y
Первое, куда пошел после возвращения в Киев , сбежавший из него Зеленский - ток-шоу Шустера. Привычка. Там он рассказал об "акулах, которые хотят потопить корабль "Слуги народа" " Фантазии Зеленского уже ворвались в ихтиологию. Главная цель определена как "...выжить, потом разрулим...", кредит МВФ как "...кровь экономики...". Рассказал о тоннах грузов доставляемых в Украину пассажирскими самолетами МАУ. Правда не объяснил почему МОЗ Украины закупает товары в обход установленной процедуры по цене выше чем средняя.

МОЗ Украины в обход установленной процедуры закупок купило 71 374 защитных костюмов по цене 500 гр. При этом цена на 12% выше среднего предложения по товару.
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18.04.2020 18:52
+8 Nikos KGB
капец..инженерные войска давно были должны перекопать-локализировать распространение огня....
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18.04.2020 18:51
+6 GunnerHanz
ВСУ направили 6 единиц тяжелой инженерной техники для помощи ГСЧС в тушении лесных пожаров - Цензор.НЕТ 6785
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18.04.2020 19:00
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