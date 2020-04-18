ЗСУ направили 6 одиниць важкої інженерної техніки для допомоги ДСНС у гасінні лісових пожеж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Після звернення керівника ДСНС Миколи Чечоткіна, за рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Сирського, 17 квітня на допомогу пожежникам було спрямовано важку інженерну техніку (БАТ-2 - 5 одиниць та ІМР-2 - 1 одиниця) разом із військовими екіпажами.
Наразі військовослужбовці працюють над локалізацією пожежі на певних ділянках.
МОЗ Украины в обход установленной процедуры закупок купило 71 374 защитных костюмов по цене 500 гр. При этом цена на 12% выше среднего предложения по товару.