Вулиці митимуть у посиленому режимі до нормалізації якості повітря в столиці, - "Київавтодор"

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Інтенсивна робота з миття проїжджих частин і тротуарів столиці триває вдень і вночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КК "Київавтодор".

На дорогах Києва працює 55 одиниць спецтехніки.

Зазначається, що за минулу добу дорожники використали 2 340 кубічних метрів води.

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Комунальні підприємства, підпорядковані корпорації "Київавтодор", продовжуватимуть миття вулиць у посиленому режимі ввечері і вночі - до моменту нормалізації якості повітря в столиці.

Нагадаємо, 17 квітня в екосистемах Києва та області зафіксовано 37 пожеж трав'яного настилу і торфовищ, через що в повітрі столиці зафіксовано перевищення вмісту продуктів горіння.

За даними Укргідрометцентру, в Києві 18 квітня у декілька разів перевищена гранично допустима концентрація пилу і рештків горіння, а також діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду, і очікувати найближчими днями поліпшення ситуації не варто.