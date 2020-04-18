Переговори про обмін утримуваними особами продовжаться на відеозустрічі ТКГ 22 квітня, - Резніков

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У середу, 22 квітня, в режимі відеозв'язку відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори щодо подальших етапів обміну, безумовно, триватимуть. У рамках гуманітарної підгрупи ТКГ Україна передала перелік із близько 200 осіб, яких ми вимагаємо повернути. Відповідно наступний етап переговорів відбудеться наступного тижня в середу, 22 квітня, на плановому засіданні ТКГ" , - сказав він.

Резніков також розповів, які ще питання планується обговорити.

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"На порядку денному гуманітарної підгрупи – черговий список обміну. У підгрупі з безпеки – нові точки розведення, припинення вогню і режим тиші. В економічній – питання водопостачання тощо. У політичній – продовження дискусій на тему правових аспектів, які описані в Комплексі заходів Мінських домовленостей, як про це сказав саміт (лідерів у Парижі. – Редт.). Тобто це законодавство, яке описано у восьми пунктах приміток до пункту 11 Комплексу заходів. А також можлива імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який ухвалено у вересні 2014 року і діє до цього дня", - розповів він.

Віцепрем'єр нагадав, що ТКГ створена для вирішення питань, пов'язаних із війною на Донбасі, тому "Мінський процес не стосується переговорів, пов'язаних з окупацією Росією Криму та політичними ув'язненими там".

"Це паралельні треки, якими держава Україна теж займається, є переговорники, які це ведуть, президент і його команда про це пам'ятають", - підкреслив Резніков.

Нагадуємо, 16 квітня унаслідок взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. Натомість 14 осіб планувалося передати найманцям РФ в ОРДЛО. Однак четверо з них відмовилися.

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