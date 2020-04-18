Відкрите полум'я залишилося в 4 осередках, до гасіння залучено авіацію та протипожежний поїзд, - Єрмак про пожежі на Житомирщині

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Офіс президента цілодобово тримає на контролі ситуацію з лісовими пожежами в Житомирській області та Чорнобильській зоні.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Відкрите полум'я зараз залишилося в 4 місцях. Там працює понад 100 одиниць техніки, працівники ДСНС і лісівники. Крім того, для гасіння пожеж залучили авіацію і протипожежний поїзд.

Також триває ліквідація пожежі в зоні відчуження. Там також працює достатньо техніки і людей. Загрози об'єкту "Укриття" та сховищу радіаційних відходів немає", - написав Єрмак.

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