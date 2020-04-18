Відкрите полум'я залишилося в 4 осередках, до гасіння залучено авіацію та протипожежний поїзд, - Єрмак про пожежі на Житомирщині

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Відкрите полум'я залишилося в 4 осередках, до гасіння залучено авіацію та протипожежний поїзд, - Єрмак про пожежі на Житомирщині

Офіс президента цілодобово тримає на контролі ситуацію з лісовими пожежами в Житомирській області та Чорнобильській зоні.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Відкрите полум'я зараз залишилося в 4 місцях. Там працює понад 100 одиниць техніки, працівники ДСНС і лісівники. Крім того, для гасіння пожеж залучили авіацію і протипожежний поїзд.

Також триває ліквідація пожежі в зоні відчуження. Там також працює достатньо техніки і людей. Загрози об'єкту "Укриття" та сховищу радіаційних відходів немає", - написав Єрмак.

Дивіться також: Через суху зиму рівень вологи впав, підсохли торфовища, - Аваков про причини лісових пожеж на Житомирщині та Київщині. ВIДЕО

Пожежі в Україні
Житомирщина пожежа Єрмак Андрій Офіс Президента
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Топ коментарі
+11 Старый зольдат
А скажите, дЕрьмак, а почему 10 дней назад не привлекли доп. средства и силы? Недосуг было за торговлей госдолжностями?
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18.04.2020 20:28
+10 Ali Hasan
Те, що це диверсія вказує кілька фактів. Перше те, що горить лише на Київщині та сусідній Житомирщині. У сусідній Бєларусі нема пожеж. Підпалюють люди, яких бачили! Співпало з карантином та купівлею землі...
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18.04.2020 20:32
+8 buannaichidh sinn
Шо, наголосував?
Тепер будеш постити такі картинки, до 2024.
Якщо з коронавірусом розминешся.
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18.04.2020 20:36
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