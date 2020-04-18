В Іспанії кількість жертв COVID-19 перевищила 20 тис. осіб

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За останню добу від коронавірусу в Іспанії померло 565 осіб, кількість інфікованих збільшилась майже на 4,5 тис. Загалом у країні станом на суботу, 18 квітня, інфіковано вже понад 190 тис. осіб, а загальна кількість летальних випадків становить 20 043.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Таким чином Іспанія ділить з Італією перші місця у Європі за ключовими показниками. За кількістю смертей від коронавірусу Іспанія посідає друге місце у Європі після Італії, за кількістю інфікованих - перше.

Декілька днів тому представники іспанської системи охорони здоров'я повідомили, що епідемія коронавірусу досягла у країні свого піку. З 13 квітня в Іспанії почали послаблювати запроваджені раніше карантинні обмеження. Через місяць після початку масового локдауну в країні почали працювати деякі будівельні та виробничі компанії.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес напередодні ухвалення рішення про послаблення обмежень зазначив, що подальші кроки залежатимуть від успіхів у боротьбі з епідемією.

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Наразі мешканцям країни дозволено виходити з дому лише для того, щоб дістатися на роботу, якщо неможливо працювати дистанційно, купити продукти, ліки або вигуляти домашніх тварин. Ці обмеження наразі запроваджено до 25 квітня, однак уряд уже повідомив, що, найімовірніше, вони будуть продовжені щонайменше ще на два тижні.