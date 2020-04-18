Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ

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Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ

Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні становить 5,1%, а у віковій категорії до 50 років - 0,6%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.

Водночас 74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а у деяких було декілька захворювань.

"Якщо ви старше 50 років або маєте супутні захворювання, вам необхідно особливо ретельно стежити за гігієною рук і фізичним дистанціюванням. Безпечною вважається дистанція від 1 метра, а руки слід мити не менше 20 секунд із милом або обробити спиртовмісним антисептиком, вміст спирту в якому не нижче 80%. Дотримуйтеся загальних правил щодо карантину. Не покидайте домівки без нагальної потреби", - наголошується в повідомленні.

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Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ 01

Нагадаємо, на ранок 18 квітня зафіксовано 444 нові випадки COVID-19 в Україні, загалом - 5 106, померли 133 особи, 275 одужали.

МОЗ раніше повідомляло, що близько 78% померлих із COVID-19 мали супутні захворювання, це передусім цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, нирок, тобто важкі системні захворювання.

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Коронавірус і карантин
карантин смертність смерть ЦГЗ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Санчес неКорона
ого математик Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9942 боже, это талантливая страна ахаха
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18.04.2020 21:12
+3 Vivo UA
Продолжительность жизни мужчин в Украине-62 года в среднем, а не как в дурацкой статистике, то 65, потом 67. Соответственно к этому возрасту у украинских мужиков букет заболеваний, ослабленный иммунитет и ЛЮБОЙ вирус может положить в гроб.
А эта истерия с 👑 вирусом ещё всем в мире аукнется, может когда-нибудь поймут, кто в этом был заинтересован.
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18.04.2020 21:16
+2 Senator S 01a656ec
Бати нету уже почти 3 года.Плакал на похоронах капееец((((((((((((((((((
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18.04.2020 21:17
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