Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ

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Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні становить 5,1%, а у віковій категорії до 50 років - 0,6%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.

Водночас 74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а у деяких було декілька захворювань.

"Якщо ви старше 50 років або маєте супутні захворювання, вам необхідно особливо ретельно стежити за гігієною рук і фізичним дистанціюванням. Безпечною вважається дистанція від 1 метра, а руки слід мити не менше 20 секунд із милом або обробити спиртовмісним антисептиком, вміст спирту в якому не нижче 80%. Дотримуйтеся загальних правил щодо карантину. Не покидайте домівки без нагальної потреби", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, на ранок 18 квітня зафіксовано 444 нові випадки COVID-19 в Україні, загалом - 5 106, померли 133 особи, 275 одужали.

МОЗ раніше повідомляло, що близько 78% померлих із COVID-19 мали супутні захворювання, це передусім цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, нирок, тобто важкі системні захворювання.

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