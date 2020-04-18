Затримано двох підозрюваних у підпалі сухостою в заплаві річки Ірпінь на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

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Затримано двох підозрюваних у підпалі сухостою в заплаві річки Ірпінь на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники Києво-Святошинського відділу поліції оперативно встановили та затримали осіб, яких було зафіксовано на відео пожежі в заплаві річки Ірпінь Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Двох порушників доставили до відділу поліції, де з ними працюють слідчі. Це  жителі Ірпеня віком 28 і 29 років. Поліцейські вилучили їхні транспортні засоби - моторолери, на яких вони пересувалися", - йдеться в повідомленні.

Затримано двох підозрюваних у підпалі сухостою в заплаві річки Ірпінь на Київщині, - Нацполіція 01

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Їм загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ст. 245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України - штраф від 5 400 до 9 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий термін.

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Затримано двох підозрюваних у підпалі сухостою в заплаві річки Ірпінь на Київщині, - Нацполіція 02

Нагадуємо, раніше повідомлялося про розшук поліцією двох громадян, які, пересуваючись на мопедах без номерних знаків, навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.

Силовики Пожежі в Україні
Ірпінь Київська область пожежа Нацполіція Правоохоронні органи
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Топ коментарі
+62 Zemer
Этих сволочей нужно допросить с пристрастием и узнать кто их "заинтересовал" на поджог.
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18.04.2020 21:27
+30 Роберт Мюллер
Затримано двох підозрюваних у підпалі сухостою в заплаві річки Ірпінь на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7521
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18.04.2020 21:36
+28 Кирилл Лещенко
Если правда, то это лучшая новость дня. Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5056
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18.04.2020 21:21
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