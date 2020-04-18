7-місячна дівчинка загинула в ДТП на Рівненщині, 19-річну дівчину госпіталізовано, - поліція

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7-місячна дівчинка загинула в ДТП на Рівненщині, 19-річну дівчину госпіталізовано, - поліція

Повідомлення про ДТП на автодорозі поблизу села Великий Житин на Рівненщині надійшло до поліції 18 квітня о 16:15.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, за попередньою інформацією, унаслідок зіткнення BMW-520 I і ВАЗ-2106 загинула семимісячна пасажирка ВАЗу, а 19-річну з політравмою та переломом таза доставили в лікарню. Її обстежують медики.

На місці події працюють слідчі Головного управління Національної поліції і патрульні поліцейські. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.

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ДТП Силовики
ДТП Нацполіція Правоохоронні органи Рівненщина смерть
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Топ коментарі
+8 я гражданин Украины
бєха хорошая машина - и даже "оружие" само ( ключевое) не "убивает...- а вот та мразь , что за рулем - это уже другое ...
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18.04.2020 21:37
+3 Олег Тихонов 055f40a1
BMW-520 кто бы сомневался. Опять БМВ, уже в который милионный раз БМВ убийца....
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18.04.2020 21:27
+3 Борменталь Незабаром
ты бредишь! где сказано, что нарушил водитель буэмэвэ?
Как раз из моей практики - водятлы на вазах творях такое, что на голову не налазит
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18.04.2020 21:38
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