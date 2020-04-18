У новому російському "антикоронавірусному" проєкті резолюції Генасамблеї ООН є заклик до припинення протекціоністських практик, - ABC News

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У новому російському "антикоронавірусному" проєкті резолюції Генасамблеї ООН є заклик до припинення протекціоністських практик, - ABC News

Російська Федерація намагається домогтися схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

"Росія знову прагне отримати схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо пандемії коронавірусу, вилучивши заклик щодо скасування односторонніх санкцій без рішення Ради Безпеки ООН, але залишивши вимогу припинити протекціоністські практики", - йдеться в матеріалі.

ООН має завершити процедуру ухвалення російського проєкту резолюції "Декларація солідарності ООН перед викликами коронавірусної хвороби" 22 квітня опівдні за часом Нью-Йорка. За чинними правилами, голосування проводиться консенсусом, тобто, якщо хоч одна країна до цього часу висловить заперечення запропонованому проєкту резолюції, документ вважається не прийнятим.

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Нагадаємо, раніше Москва намагалася скористатися глобальною пандемією для того, щоб зобов'язати інших членів ООН послабити обмеження або зняти міжнародні санкції, насамперед щодо РФ. 2 квітня Україна, США, Велика Британія, а також ЄС висловилися проти російського проєкту резолюції, який підтримали тільки ЦАР, Куба, Нікарагуа та Венесуела.

Санкції проти Росії Коронавірус і карантин
карантин ООН Росія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+19 Яр Холодний
Да нет проблем... Россия выводит войска из Крыма, Донбасса, а деньги на их содержание пусть тратит на борьбу с коронавирусом... Украина, так и быть, подождёт с репарациями, до конца эпидемии...
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18.04.2020 22:10
+12 vitaliymkua
Саме час виразити глибоку стурбованість з цього приводу. В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 9517
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18.04.2020 22:09
+10 Irada
Проект резолюции, который поддержали только ЦАР, Куба, Никарагуа и Венесуэла......... Остальные страны, которые традиционно поддерживали кацапов, судя по всему отлучены от кормушки. В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 6050
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18.04.2020 22:10
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