Предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів, як можна освятити паски вдома

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Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів, як можна освятити паски вдома, використовуючи воду, освячену на Водохреще.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Якщо людина не має змоги, а це особливо люди похилого віку, які мають перебувати в цей час вдома, щоб не наражатися на небезпеку, після звершення богослужінь у храмах і, долучившись до них по телевізору чи через інші засоби, фейсбук, ютуб тощо, мають можливість самостійно взяти освячену на Йордан воду і покропити нею паску чи ті приношення, які ми приносимо зазвичай до храму в цей час", - сказав Епіфаній.

Він закликав вірян не брати безпосередньої участі в богослужіннях, не приходити масово на освячення пасок, а долучатися до богослужінь онлайн.

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Нагадуємо, християни східного обряду святкуватимуть Великдень 19 квітня. Богослужіння з цього приводу починаються з вечора 18 квітня.