Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.
Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 244. Індекс повітря в столиці України перебуває на позначці "дуже шкідливо для здоров'я".
На другому місці - Шеньян (КНР), а на третьому - Джакарта (Індонезія).
За прогнозами QIAir, якість повітря повернеться до норми вже завтра.
Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом із найгіршим повітрям на планеті.
Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.
Однак вранці 18 квітня Київ знову посів перше місце в списку міст світу з найзабрудненішим повітрям.
Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.