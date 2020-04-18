Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня. ІНФОГРАФІКА

3945 42
Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня. ІНФОГРАФІКА

Станом на 22:53 18 квітня Київ посідає перше місце в переліку міст світу з найзабрудненішим повітрям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 244. Індекс повітря в столиці України перебуває на позначці "дуже шкідливо для здоров'я".

На другому місці - Шеньян (КНР), а на третьому - Джакарта (Індонезія).

Читайте також: Відкрите полум'я залишилося в 4 осередках, до гасіння залучено авіацію та протипожежний поїзд, - Єрмак про пожежі на Житомирщині

Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня 01

За прогнозами QIAir, якість повітря повернеться до норми вже завтра.

Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня 02
Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня 03

Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом із найгіршим повітрям на планеті.

Читайте також: Вулиці митимуть у посиленому режимі до нормалізації якості повітря в столиці, - "Київавтодор"

Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.

Однак вранці 18 квітня Київ знову посів перше місце в списку міст світу з найзабрудненішим повітрям.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.

Пожежі в Україні
повітря забруднення Київ пожежа смог
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23 Червоно-Чорний
Киев стал самым загрязненным городом мира за 18 апреля - Цензор.НЕТ 1078
показати весь коментар
18.04.2020 23:12
+15 Олег Тихонов 055f40a1
А у кловуна сегодня выходной, пожары пусть пока подождут царь изволили отдыхать..а ЗЕбильный скот аж млеет от счастья...ВОт если бы это Порошенко во время коронавируса и пожаров взял выходной то ЗЕбильный скот с бешенной пеной у рта разрывался бы про зраду...
показати весь коментар
18.04.2020 23:09
+12 Mora Zfayfer
Ганьба на весь світ. Рівень мумба-юмба, а не європейського міста та столиці.(((
показати весь коментар
18.04.2020 23:09
Дивитись коментарі