Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня. ІНФОГРАФІКА

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Станом на 22:53 18 квітня Київ посідає перше місце в переліку міст світу з найзабрудненішим повітрям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 244. Індекс повітря в столиці України перебуває на позначці "дуже шкідливо для здоров'я".

На другому місці - Шеньян (КНР), а на третьому - Джакарта (Індонезія).

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За прогнозами QIAir, якість повітря повернеться до норми вже завтра.





Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом із найгіршим повітрям на планеті.

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Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.

Однак вранці 18 квітня Київ знову посів перше місце в списку міст світу з найзабрудненішим повітрям.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.