В Італії знижується показник смертності від COVID-19

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В Італії за минулу добу скоротилася кількість померлих, кількість тих, хто одужав, залишається високою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Станом на вечір 18 квітня загальна кількість померлих від COVID-19 в Італії сягнула 23 227 осіб (за минулу добу померло 482 людини; на 93 менше, ніж днем ​​раніше).

Натомість за останні 24 години одужали 2 200 людей (на 363 менше, ніж вчора, коли було зафіксовано абсолютний рекорд від початку епідемії). Загальна кількість тих, хто одужав, досягла 44 927 людей.

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Загалом в Італії підтверджено 175 925 випадків інфікування коронавірусом (+3491), 107 771 людина продовжує хворіти: 80 031 перебуває в домашній ізоляції (+3253), 25 007 госпіталізовано із симптомами (-1886), 2 733 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії (-163).