Контроль за своєчасністю виплат медпрацівникам доручено головам ОДА, - Шмигаль

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Контроль за своєчасністю виплат медпрацівникам доручено головам ОДА, - Шмигаль

Голови державних адміністрацій візьмуть під особистий контроль питання своєчасної та повної виплати зарплат медичним працівникам.

Таке доручення дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками соверщанія з президентом Володимиром Зеленським, пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук глави уряду.

"Особливо це стосується лікарів екстреної допомоги та персоналу тих 240 лікарень, які визначені місцевими органами влади для прийому хворих на COVID-19. Але зарплати іншим медичним працівникам також мають бути виплачені вчасно. Зараз саме лікарі стоять на передовій війни з коронавірусом", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що уряд на 906 мільйонів гривень збільшив субвенцію в регіони на підтримку діяльності лікарень під час пандемії.

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"З цих коштів місцева влада може підтримати свої медичні заклади. Цією ж постановою ми зобов’язали ОДА вжити заходи для забезпечення своєчасної виплати зарплат медпрацівникам", - заявив Шмигаль.

Прем'єр закликав медичних працівників повідомляти про затримку виплат заробітної плати або неналежний розрахунк на "гарячі лінії" ОДА з питань COVID-19 або на урядову "гарячу лінію" за номером 1545.

Контроль за своєчасністю виплат медпрацівникам доручено головам ОДА, - Шмигаль 01

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Коронавірус і карантин
виплати карантин ОДА лікарі Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 Nikol Kovalenko
Выплату повышенной зарплаты медработникам пообещала центральная власть, а выплату этой повышенной зарплаты одной рукой перевалила на местные бюджеты, а другой рукой из этого местного бюджета забрала несколько миллиардов
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19.04.2020 01:18
+6 Гонта Київський
Яка цинічна жидівска скотина. Якщо хтось не зрозумів пояснюю, ця тварюка переклала відповідальність за ці виплати з себе на обласні та районні адміністрації, які й так, завдячуючи нинішнього бюджету, залишились без грошей.
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19.04.2020 07:05
+3 Андрей Соколов 1b6fe907
***
Сидят два коронавируса, выпивают. Один говорит - жить стало худо. Все по домам сидят, а кто выходит - в масках, и руки в перчатках. Так и сдохнуть недолго..
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19.04.2020 00:35
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