Уперше американських астронавтів на МКС доставить SpaceX, останніми роками екіпажі вирушали на російських "Союзах"

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Уперше американських астронавтів на МКС доставить SpaceX, останніми роками екіпажі вирушали на російських "Союзах"

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомило, що ракета SpaceX доставить двох американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію 27 травня.

Це стане першим запуском ракети з екіпажем на борту з території США за останні майже десять років, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі відправляться на МКС на борту ракети SpaceX Crew Dragon. Запуск відбудеться 27 травня в 16:32 за місцевим часом з космодрому Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, повідомили в NASA.

Зазначається, що починаючи з липня 2011 року Сполучені Штати відправляли своїх астронавтів на МКС за допомогою російських ракет "Союз".

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Топ коментарі
+59 майкл бом cc4b168d
Вы про трусы семейники забыли,ретузы модные у жён с начёсом по колено-Нюра жопу не морозь,газету правда вместо туалетной бумаги(жопу вытер и в ведёрко,чтобы соседи видели,что пока кушаешь..),лук в чулках,куры с когтями и гребнем смолить- всем домом нюхать,про очередь- где сначала занимали,а только потом спрашивали"а что дают?!",про один телефон на весь подъезд(и тот у коммуняки),богатая невеста с дачей в 4 сотки и жигулями........А так да - первые голожопые ракетчики..Поставь себе телевизор на ножках-ручкой щелкай,ковер на стенку,хрусталь в сервант,выкинь всё импортное вокруг себя-и снова СССР.Джинсы ладно оставьте в подарок бонусом.---П.С. Как вы, совкодрочеры, надоели.
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19.04.2020 03:36
+39 Solis Lux
а с каких это пор, свинорашка распоряжается местами на МКС? Свинорашка может распоряжаться только местами на своих обосцанных модулях.
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19.04.2020 02:59
+35 Garry Grant
У лаптя горит пердак. Обычное явление.😊
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19.04.2020 03:18
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