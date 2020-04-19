Уперше американських астронавтів на МКС доставить SpaceX, останніми роками екіпажі вирушали на російських "Союзах"

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Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомило, що ракета SpaceX доставить двох американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію 27 травня.

Це стане першим запуском ракети з екіпажем на борту з території США за останні майже десять років, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі відправляться на МКС на борту ракети SpaceX Crew Dragon. Запуск відбудеться 27 травня в 16:32 за місцевим часом з космодрому Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, повідомили в NASA.

Зазначається, що починаючи з липня 2011 року Сполучені Штати відправляли своїх астронавтів на МКС за допомогою російських ракет "Союз".

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