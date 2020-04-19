У світі зафіксовано понад 2,3 млн випадків COVID-19, із них понад 160 тис. летальних. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 19 квітня в світі підтверджено 2 332 471 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 160 784 летальних, 600 006 осіб одужали.

Про це свідчать дані на порталі Worldometer, передає Цензор.НЕТ.

США "лідирують" за кількістю підтверджених випадків зараження і летальних випадків: коронавірус там підтверджено у 738 923 осіб, з них 39 015 померли і 68 285 одужали.

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В Іспанії COVID-19 діагностований у 194 416 осіб, з них 20 639 померли; в Італії 175 925 інфікованих, померло 23 227 осіб.

У Франції виявлено 151 793 випадків COVID-19, 19 323 осіб померло.

За наявними даними, в Німеччині коронавірусну хворобу діагностовано у 143 724 осіб, 4 538 з них померли.

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