На ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5449, померла 141 особа, 347 - одужали, - МОЗ

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На ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5449, померла 141 особа, 347 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 330 випадків;
Волинська область — 150 випадків;
Дніпропетровська область — 110 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 211 випадків;
Закарпатська область — 182 випадки;
Запорізька область — 131 випадок;
Івано-Франківська область — 480 випадків;
Кіровоградська область — 245 випадків;
м. Київ — 801 випадок;
Київська область — 304 випадки;
Львівська область — 245 випадків;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 112 випадків;
Полтавська область — 61 випадок;
Рівненська область — 308 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 390 випадків;
Харківська область — 67 випадків;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 47 випадків;
Чернівецька область — 889 випадків;
Черкаська область — 151 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 квітня 2020 року до Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17368 повідомлень про підозру на COVID-19.

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На ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5449, померла 141 особа, 347 - одужали, - МОЗ 01
На ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5449, померла 141 особа, 347 - одужали, - МОЗ 02

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+17 Сергей Яковлев e7f4e3fd
Ни че.щас после пасхи умножится раза в 3-4
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19.04.2020 09:42
+16 Люцифер
На ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5449, померли 141 особа, 347 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8319
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19.04.2020 09:50
+12 Сергей Яковлев e7f4e3fd
Как раз это стадо трудно изолировать
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19.04.2020 09:43
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