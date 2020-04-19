У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція. ФОТОрепортаж

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Святкові великодні богослужіння в майже 14 тис. храмів України минули без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено три адмінпротоколи, відкрито одне кримінальне провадження, повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

"На території держави 18-19 квітня відбулися заходи з нагоди святкування Великодня. Загалом святкові богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх регіонах держави…Богослужіння в більшості храмів держави минули без порушень. Разом з тим зафіксовано 19 випадків недотримання карантину", - сказано в повідомленні на сайті Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, публічну безпеку і порядок забезпечували 26,5 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України. "Зусилля правоохоронців насамперед були спрямовані на проведення профілактичної роботи з неухильного дотримання всіх карантинних обмежень", - зазначив Клименко

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За його словами, участь у богослужіннях взяли майже 130 тис. громадян.

"І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і прислухалися до наших закликів дотримуватися карантину. Однак протягом доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян в храмах, в тому числі без засобів індивідуального захисту в 19-ти культових спорудах на території 13-ти областей", - підкреслив Клименко.

Поліцейські склали 3 адміністративні протоколи і відкрили одне кримінальне провадження. "Інші справи ретельно вивчаються для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", - повідомив глава Нацполіції.

У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 01
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 02
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 03
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 04
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 05
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 06
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 07
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 08
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 09

Великдень Коронавірус і карантин
карантин Великдень Нацполіція релігія церква Клименко Ігор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+16 Ksenia VB
аж 19 випадків недотримання карантину ???
ви серйозно ????
та товпища народу без маоск, впритул одне до одного - 130 тисяч !!!
і це тільки 19 порушень ?
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19.04.2020 10:47
+7 Кирилл Лещенко
оно так и считается - 1 шт.
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19.04.2020 10:50
+7 shokolad
Живу в Дніпрі біля церкви в приватному будинку. Кожного року всю ніч спати не можемо на пасхальні свята, бо люди йдуть, йдуть та йдуть до церкви всю ніч, іноді не дуже тверезі (м"яко кажучи), і галасу від них ну дуже багато, і навіть коли тверезі, то просто розмовляють між собою, у відчинені вікна все чути. Доводиться зачиняти вікна. Цього року не було нікого, всю ніч була цілковита тиша, а ні галасу, а ні будь яких рухів чи кроків за вікном. Можу відповідально заявити, що людей в церкві практично не було. О 12 годині ночі дзвонили дзвони, тобто, службу правили, а людей не було.
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19.04.2020 10:55
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