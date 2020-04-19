У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція. ФОТОрепортаж

7118

Святкові великодні богослужіння в майже 14 тис. храмів України минули без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено три адмінпротоколи, відкрито одне кримінальне провадження, повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

"На території держави 18-19 квітня відбулися заходи з нагоди святкування Великодня. Загалом святкові богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх регіонах держави…Богослужіння в більшості храмів держави минули без порушень. Разом з тим зафіксовано 19 випадків недотримання карантину", - сказано в повідомленні на сайті Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, публічну безпеку і порядок забезпечували 26,5 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України. "Зусилля правоохоронців насамперед були спрямовані на проведення профілактичної роботи з неухильного дотримання всіх карантинних обмежень", - зазначив Клименко

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ передала Україні набори, яких вистачить для 600 ПЛР-тестувань, - Центр громадського здоров'я

За його словами, участь у богослужіннях взяли майже 130 тис. громадян.

"І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і прислухалися до наших закликів дотримуватися карантину. Однак протягом доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян в храмах, в тому числі без засобів індивідуального захисту в 19-ти культових спорудах на території 13-ти областей", - підкреслив Клименко.

Поліцейські склали 3 адміністративні протоколи і відкрили одне кримінальне провадження. "Інші справи ретельно вивчаються для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", - повідомив глава Нацполіції.

















