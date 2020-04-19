У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 із них локалізовано, - ДСНС. КАРТА+ФОТОрепортаж

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Станом на 07 год. 19 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 4 лісових господарств (ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ", "Словечанське ЛГ" та "Словечанський лісгосп АПК") щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини.

"Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження", – сказано в ранковому зведенні на сайті відомства в неділю, передає Цензор.НЕТ.

До гасіння залучено 960 осіб. та 156 од. техніки, з них від ДСНС 185 чол. о/с та 43 од. техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 18 квітня здійснено 21 скид (168 тон води).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальникам Житомирщини допоможуть колеги з Івано-Франківщини та Тернопільщини, - ДСНС

У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 із них локалізовано, - ДСНС 01
У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 із них локалізовано, - ДСНС 02
У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 із них локалізовано, - ДСНС 03

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Топ коментарі
+9 ptn hlo 428037f7
Под Белогородкой местный житель спалил на горячем поджигателей. Работают в паре, передвигаются на скутерах. Прибывшая на место полиция сообщила что на совести этих мразей как миниум 3 поджога. Гниды явно работают по заказу. В Житомирской области остаются 9 очагов горения, 5 из них локализированы, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8894
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19.04.2020 10:54
+9 ptn hlo 428037f7
Кто бы сомневался что это поджоги.В Беларуси не горит,горел сурово брянский лес тоже нет,а ветер оттуда,горит только Украина.Хорошо что складов нет.А уродов ловить и отдавать тем у кого все погорело.Авакову ловить некогда..На Федину копает.
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19.04.2020 11:01
+4 ALEX SUROVV
Как интересно находятся очаги пожаров. Аккуратно чтобы ветер нес дым на Киев. Совпадение? Не думаю. Уверен что ето дело рук Хуйловских, Мертвечуковских и Портновских агентов
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19.04.2020 10:55
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