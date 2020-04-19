Чим публічнішою стає людина, тим складніше її забрати: РФ починає вимагати взамін неоднозначні фігури, - Резніков про звільнення полонених

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Щоразу, коли родичі заручників найманців РФ і бранців Кремля починають публічно називати прізвища своїх рідних, вони тільки ускладнюють процес обміну.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найманці РФ і росіяни підвищують ставки в цьому складному процесі і починають цим зловживати під час переговорів.

"Чим публічнішою стає людина, тим, природно, складніше її звідти забрати. Навіть більше, замість цього Росія починає вимагати контраверсійні фігури. Тому, коли ми сьогодні дивуємося, що віддані якісь знакові фігури минулого разу, давайте подивимося, а які знакові фігури забрали ми.

Не існує універсальної формули, чим один українець кращий або гірший за іншого. Всі громадяни України мають право жити вільним життям тут. І якщо держава не змогла, не впоралася свого часу, не вистачило потужності і військового потенціалу забезпечити безпеку і не допустити ворога на територію країни, коли він пішов з військовою агресією 2014 року... коли прийшла сусідня держава зі своїми військами, встановила там свій окупаційний режим, використовуючи колаборантів, то в такому разі зараз потрібно забирати всіх, кого можемо: і цивільного, і військового, без різниці. Вони всі громадяни України і боротися потрібно за кожного", - підкреслив український перемовник.

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