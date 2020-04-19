У ЗСУ за добу зафіксовано 3 нові випадки COVID-19, усього - 32, - Командування Медсил

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У Збройних силах України станом на ранок 19 квітня підтверджено 32 випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На 07.00 19 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 32 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали та є 2 летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 300 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 46 осіб.

За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворі перебувають у закладах охорони здоров’я ( ВМКЦ м.Вінниця – 1 військовослужбовець, Чернівецький госпіталь – 1 військовослужбовець, цивільна лікарня у Львівський області – службовець ЗС України)".

Медики зазначили, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.





