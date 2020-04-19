За добу в Києві виявлено 31 новий випадок COVID-19, із них 1 - летальний, всього 801 хворий, - Кличко

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У Києві кількість жителів, у яких лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину, один випадок - летальний.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину. З них - четверо медиків. Один випадок за минулу добу, на жаль, - летальний. Загалом у Києві уже 801 підтверджений випадок захворювання на Covid-19", - написав мер столиці на своїй сторінці в фейсбуці в неділю.

Він повідомив, що захворіли: 18 жінок, віком від 29 до 76 років, дівчинка 10 років, а також 11 чоловіків від 26 до 77 років і хлопчик 13 років.

"До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Залишайтеся вдома на Великодні свята! Бережіть себе і своїх близьких! Ми все подолаємо", - зазначив Кличко.

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