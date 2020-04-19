Недотримання карантину у Вербну неділю і збільшення кількості тестувань, - Степанов пояснив зростання випадків COVID-19

2255

Причинами того, що в попередні дні зросла кількість випадків коронавірусу в Україні є недотримання рекомендацій МОЗ та збільшення кількості тестувань ПЛР.

Про це заявив на глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Як він зазначив, що після недотримання рекомендацій МОЗ, прояви хвороби були на 4-5 день, після того, як люди заражалися.

"Тут існує кілька факторів. Багато хто не дотримувалися наших рекомендацій на вербну неділю і відвідували богослужіння. У зв'язку з цим, прояви хвороби були на 4-5 день після того, як люди заражалися. І ми побачили відразу зростання захворюваності. По-друге, ми суттєво збільшили кількість тестувань на ПЦЛ. За 10 днів було близько 1000 тестів, а зараз близько 5000", - заявив Степанов.

Також читайте: За добу в Києві виявлено 31 новий випадок COVID-19, із них 1 - летальний, всього 801 хворий, - Кличко