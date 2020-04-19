Недотримання карантину у Вербну неділю і збільшення кількості тестувань, - Степанов пояснив зростання випадків COVID-19

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Недотримання карантину у Вербну неділю і збільшення кількості тестувань, - Степанов пояснив зростання випадків COVID-19

Причинами того, що в попередні дні зросла кількість випадків коронавірусу в Україні є недотримання рекомендацій МОЗ та збільшення кількості тестувань ПЛР.

Про це заявив на глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Як він зазначив, що після недотримання рекомендацій МОЗ, прояви хвороби були на 4-5 день, після того, як люди заражалися.

"Тут існує кілька факторів. Багато хто не дотримувалися наших рекомендацій на вербну неділю і  відвідували богослужіння. У зв'язку з цим, прояви хвороби були на 4-5 день після того, як люди заражалися. І ми побачили відразу зростання захворюваності. По-друге, ми суттєво збільшили кількість тестувань на ПЦЛ. За 10 днів було близько 1000 тестів, а зараз близько 5000", - заявив Степанов.

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Коронавірус і карантин
карантин Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Alter Nator
Несоблюдение карантина в Вербное воскресенье и увеличение количества тестирований, - Степанов объяснил рост случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 9375
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19.04.2020 11:31
+5 zem gonchar
Этой какой-то бред. Все втирают лапшу про церкви, как будто Украина это одна большая православная секта. А про больницы где уже 1000 зараженных медработников он не хочет рассказать?
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19.04.2020 11:32
+4 dwt
Эти идиоты закрыли рынки, где было несколько человек и ходила полиция контролировала и вчера было столпотворение в супермаркетах и никто не контролировал, а потом скажут, что церкви виноваты.
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19.04.2020 11:36
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