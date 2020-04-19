ПЦУ звернулася до українців на Великдень: "Нехай Бог захищає усіх, хто жертовно захищає нас від зовнішнього агресора і від невидимого збудника хвороби"

1525 21
ПЦУ звернулася до українців на Великдень: "Нехай Бог захищає усіх, хто жертовно захищає нас від зовнішнього агресора і від невидимого збудника хвороби"

Православна церква України привітала українців зі Світлим Христовим Воскресінням.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення розміщено на сторінці ПЦУ в фейсбуці.

У ПЦУ привітали кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства і відповідає за державницькі рішення.

"Нехай Бог захищає усіх тих, хто жертовно захищає нас: від зовнішнього агресора та від невидимого збудника хвороби. Вітаємо кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства та відповідає за державницькі рішення. Тепло нашої любові і молитовні побажання ми надсилаємо тим, хто святкує Великдень в умовах окупації, за гратами полону чи несправедливого ув’язнення. Ми просимо в Господа захисту, миру і свободи для кожного з вас", - йдеться в привітанні.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Христос воскрес! Все буде Україна!": Украинские воины с передовой поздравляют со светлым праздником Пасхи. ВИДЕО

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23 Василий Казимко
Воістину УКРАЇНСЬКА церква.яка молиться за нашу Україну, за людей,за ЗСУ.за лікарів які спасають нас від епідемії.
показати весь коментар
19.04.2020 12:05
+16 Вальд Ще
Це наша Церква!
показати весь коментар
19.04.2020 12:16
+14 Игорь Д
ПЦУ обратилась к украинцам на Пасху: "Пусть Бог защищает всех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни" - Цензор.НЕТ 6220
показати весь коментар
19.04.2020 12:16
Дивитись коментарі