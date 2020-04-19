У Росії за добу понад 6 тис. нових випадків COVID-19, 3,5 тис. - у Москві, загальна кількість діагнозів - 42,8 тис.

6697

Понад 6 тисяч нових випадків коронавірусної інфекції зафіксовано в Росії за минулу добу, з них 3,5 тис. - в Москві, загальна кількість зареєстрованих діагнозів у країні за весь час перевищила 42,8 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 6 тис. 60 в 78 регіонах. З них майже 43% виявлені активно і не мали клінічних проявів хвороби", - йдеться в повідомленні оперативного штабу, опублікованому в неділю.

Зазначається, що 3 тис. 570 діагнозів поставлено за добу в Москві. Таким чином, загальна кількість хворих в столиці становить 24 тис. 324 осіб. У Московській області виявлено 709 нових випадків захворювання, в Нижньогородській області - 129, в Санкт-Петербурзі - 114.

"У Росії наростаючим підсумком зареєстровано 42 тис. 853 випадки (+ 16,5%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах", - йдеться в повідомленні штабу.

Також читайте: Чим публічнішою стає людина, тим складніше її забрати: РФ починає вимагати взамін неоднозначні фігури, - Резніков про звільнення полонених